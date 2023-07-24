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Літмузей анонсував проєкт "Власні назви" про топоніміку Харкова, що пов'язана з іменами письменників
Відкриття виставки "Власні назви", яка "спрямована на подолання міфів колоніального мислення в топонімах Харкова", заплановане на 29 липня.
Проєкт анонсували на Facebook-сторінці музею 22 липня.
"Виставковий проєкт складається з кількох частин: одна націлена на висвітлення тих російських письменників, чиї імена маркують собою символічний простір міста. Інша частина проєкту — підсвічення тих українських письменників і письменниць, яких у нашому просторі станом на зараз немає або їм відведено непропорційно скромне місце", — повідомляє Суспільне Харків.
Джерело: https://t.me/vekha/69518
Фото: Суспільне Харків
Темы: історія, пропаганда, харків