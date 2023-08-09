Любимым приемом террористов была закладка двух бомб в оживленном месте

Первая бомба убивала и ранила большое количество случайных прохожих. Вторая бомба взрывалась, когда на место трагедии приезжали врачи, пожарные и спасатели.

Вот так и по Покровску было выпущено две ракеты «Искандер» — в 19:15 и 19:52. Вторая ракета специально для врачей, пожарных и спасателей.

Запредельная гнусность всегда была отличительной чертой российских силовиков. Наградить убийц Мейерхольда боевыми орденами. Запросить вынужденную посадку из-за якобы повреждения на борту гражданского самолета, чтобы захватить гражданский аэропорт. Намазать ядом трусы. Прикрывшись надписью "Пресса" стрелять из пулемета. Бить зимой по электростанциям. Уничтожать хранилища с зерном. Взорвать плотину и расстреливать потом спасателей.

Такое президент дал указание российским силовикам: "Мы будем стоять за спинами их женщин и детей, не впереди, а сзади и пусть они попробуют стрелять"

P.S.

Один мой пост в Фейсбуке был процитирован в каких-то СМИ и получил более двух миллионов просмотров. И пришли ко мне в комментарии сотни людей с российским флагами на аватарках. Выразить свое возмущение и угрожать карами от ФСБ. Мне стало интересно и я провел несколько часов, изучая их страницы в соцсетях. Вы даже не представляете себе, какое это убожество. Ни одной собственной мысли. Ни одной живой эмоции. Поверьте мне на слово — любой человек с российским флагом на аватарке или полный дурак или законченный подлец. Исключений не бывает.

https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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