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МАГАТЕ консультуватиме будівництво енергоблоків ХАЕС

МАГАТЕ консультуватиме будівництво енергоблоків ХАЕС

МАГАТЕ надасть консультативну та експертну підтримку в добудові енергоблоків номер 3 та 4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтримав проєкт добудови блоків Хмельницької станції, наголосивши на його важливості для енергетичної безпеки України.

Міненерго пише, що Гроссі підтвердив готовність Агентства надати консультаційну та експертну підтримку проєкту добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Нагадаємо:

Енергоблоки №3 та №4 на Хмельницькій АЕС мають бути добудовані, однак із міркувань безпеки це варто робити після завершення війни.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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