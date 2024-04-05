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Макрон назвав "дивними" заяви міноборони рф після розмови з Лекорню

Макрон назвав дивними заяви міноборони рф після розмови з Лекорню

Президент Франції Еммануель Макрон розцінив як "дивний і загрозливий" тон міністерства оборони рф за підсумками телефонної розмови глав оборонних відомств двох країн - Себастьяна Лекорню і Сергія Шойгу, - яка мала місце напередодні.

"Коментарі російської сторони були дивними та загрозливими", - сказав Макрон журналістам у четвер, 4 квітня. Він додав, що будь-які припущення щодо нібито причетності Франції та України до теракту у Підмосков'ї є "смішними".

Також Макрон пояснив, що Франція вийшла на зв’язок з росією, оскільки Париж мав "корисну інформацію" про походження та організацію нападу на "Крокус Сіті Холл", однак деталей не розкрив.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22067

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