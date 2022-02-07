Медикам первинної ланки вже нараховують підвищену зарплату, а виплати відбудуться найближчими днями, – Віктор Ляшко

Нова заробітна плата – не менше ніж 20 000 гривень для лікарів та не менше ніж 13 500 гривень для медичних сестер – нарахована у більшості закладів первинної медичної допомоги, що фінансуються за програмою медичних гарантій.

Цього тижня Національна служба здоров'я перерахувала закладам первинки майже 2 мільярди гривень за січень. Ці кошти будуть направлені у 1969 закладів, які надають первинну медичну допомогу.

За словами Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, вже найближчими днями зарплата за січень має надійти на рахунки медичних працівників. Про це він повідомив під час моніторингового візиту до Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги.

«Розпочав моніторингові візити у заклади охорони здоров’я, щоб дізнатися про ситуацію із виплатами збільшених заробітних плат із перших вуст. У Бориспільському міському ЦПМСД всі 85 медичних працівників вже отримали нові заробітні плати. Дехто – навіть більше гарантованих державою 20 тисяч грн для лікарів та 13,5 тисячі грн для медичних сестер. Настрій у колективу бойовий, хоча зараз на них величезне навантаження у зв'язку із великою кількістю хворих, адже наразі більшість пацієнтів лікуються амбулаторно під супроводом свого сімейного лікаря», –розповів Віктор Ляшко.

Міністр нагадав, що гідний рівень заробітної плати медикам – це спільне завдання держави, місцевої влади та керівництва медзакладу. Адже саме правильна організація усіх процесів та раціональний розподіл коштів всередині лікарні дозволяють фінансово мотивувати персонал та при цьому розвивати медичний заклад.

Источник: kmu.gov.ua

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