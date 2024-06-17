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Мексика відновить роботу посольства в Україні

Мексика відновить роботу посольства в Україні

Мексика відновить роботу посольства в Україні, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі зі своєю мексиканською колегою Алісією Барсеною.

Кулеба зазначив, що він з мексиканською колегою Алісією Барсеною провели «конструктивну та предметну зустріч».

«Я вдячний Мексиці за участь у Саміті миру та підтвердження своєї відданості миру на основі Статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права. Ми також обговорили шляхи розвитку нашої двосторонньої співпраці. У зв’язку з цим я вітаю рішення Мексики відновити своє посольство в Україні», – написав міністр.

Джерело: radiosvoboda.org

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