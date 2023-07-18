Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів, — голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН.

За його словами світ, не може допустити затягування війни в Україні й закликав російського президента владіміра путіна негайно вивести війська з України, а також розблокувати Чорне море для судноплавства.

Клеверлі нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", — зауважив Клеверлі.

Він підкреслив, що справедливий і міцний мир — це те, чого прагне міжнародна спільнота, і рф має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

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