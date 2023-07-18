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Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів

Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів

Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів, — голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН.

За його словами світ, не може допустити затягування війни в Україні й закликав російського президента владіміра путіна негайно вивести війська з України, а також розблокувати Чорне море для судноплавства.

Клеверлі нагадав, що Генасамблея ООН неодноразово закликала до миру, заснованого на принципах Статуту ООН, а також спільному переконанні, що сила не дорівнює праву.

"План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру", — зауважив Клеверлі.

Він підкреслив, що справедливий і міцний мир — це те, чого прагне міжнародна спільнота, і рф має зробити цей вибір вже сьогодні, вивівши всі свої війська з України.

https://t.me/znua_live/102948

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