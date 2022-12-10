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Минфин США запросил у Конгресса $14,5 млрд для поддержки Украины

Минфин США запросил у Конгресса $14,5 млрд для поддержки Украины

Министерство финансов США запросило у Конгресса $14,5 млрд на прямую финансовую поддержку Украины в период с января по сентябрь 2023 года.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на мероприятии Бюро гравировки и печати в Форт-Уэрте (штат Техас).

«США предоставили Украине $13 млрд прямой финансовой помощи в дополнение к военной помощи. Мы также попросили Конгресс предоставить дополнительно $14,5 млрд для осуществления помощи в первые девять месяцев 2023 года», — сказала она.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7565

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