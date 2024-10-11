Министерство Обороны Украины и дроны

В течение 9 месяцев 2024 года Министерство Обороны Украины кодифицировало и разрешило для использования в Силах обороны более 140 беспилотных авиационных комплексов (БпАК) и 33 наземных роботизированных комплекса (НРК) украинского производства.

Для сравнения, в 2023 году было кодифицировано 60 БпАК и 9 НРК отечественного производства.

Из всех беспилотников (воздушных и наземных), разрешенных к использованию в этом году, более 40% было кодифицировано в течение третьего квартала. Это свидетельствует об оживлении оружейного производства в Украине.

Среди разрешенных для использования в Силах обороны Украины есть беспилотные комплексы, устойчивые к РЭБ, радиопрозрачные, малошумные, с системами донаведения и самоуничтожения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43784

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