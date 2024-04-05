Минобороны разъяснило отмену статуса «ограниченно пригодный»

Сам закон об отмене статуса вступает в силу до 4 мая 2024 года. После этого все люди, которых признали «ограниченно пригодными», должны повторно пройти ВЛК в течение 9 месяцев, до 4 февраля 2025 года.

● Если после повторного осмотра военные признаны непригодными к службе - их от этой службы освобождают, если годными - службу продолжат.

● Если военнообязанные признаны непригодными к службе - их исключают из военного учета, если годными - они могут проходить службу.

Джерело: https://t.me/znua_live/141935

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