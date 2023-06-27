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Минубийств рф получило монополию на вербовку зеков

Минубийств рф получило монополию на вербовку зеков

В россии заявили, что согласно принятым недавно нижней палатой парламента законам, те, кто находится под приговором, не смогут больше заключать контракты с чвк, а только с мо.

Об этом пишут росСМИ.

"Была история, когда чвк могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с минобороны, процедура полная прописана", - сказал председатель комитета Госдуры крашенинников.

По его словам, "в этом смысле уже совершенно точно одна часть функций у чвк ушла, они уже не могут оттуда брать".

#вербовка #зеки

Джерело: https://t.me/infosprotyv/19245

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