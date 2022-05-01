Мир на условиях рф не принесет желаемой безопасности - Глава МИД Германии Бербок

"Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать рф, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе.

По ее мнению, Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Россией таким образом, как это было до начала войны. Согласно утверждению руководителя внешнеполитического ведомства Германии, Европа "никогда больше не сможет положиться на заверения" Москвы.

Дошло, наконец? А ведь "благодарить" за всё нужно эпоху умиротворения фрау Меркель, которая сейчас как воды в рот набрала! Скажу больше, в правящей коалиции Бундестага "зелёные" сейчас активно проталкивают вопрос ленд-лиза Украине по примеру американского.

Кажется, цивилизованный мир начинает жить по принципу: "кто последний поможет Украине - тот лох!"

Источник: https://t.me/Sharpreview/13514

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