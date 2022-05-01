Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:10
Просмотров: 124

Мир на условиях рф не принесет желаемой безопасности - Глава МИД Германии Бербок

Мир на условиях рф не принесет желаемой безопасности - Глава МИД Германии Бербок

"Перемирие может быть только первым шагом. Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать рф, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе.

По ее мнению, Евросоюз больше не сможет выстраивать отношения с Россией таким образом, как это было до начала войны. Согласно утверждению руководителя внешнеполитического ведомства Германии, Европа "никогда больше не сможет положиться на заверения" Москвы.

Дошло, наконец? А ведь "благодарить" за всё нужно эпоху умиротворения фрау Меркель, которая сейчас как воды в рот набрала! Скажу больше, в правящей коалиции Бундестага "зелёные" сейчас активно проталкивают вопрос ленд-лиза Украине по примеру американского.

Кажется, цивилизованный мир начинает жить по принципу: "кто последний поможет Украине - тот лох!"

Источник: https://t.me/Sharpreview/13514

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Російські кібернаступальні операції на Україну, ймовірно, досягли свого максимального потенціалу
Сегодня 17:08    79
У сусідній з Україною Курській області обвалився міст
Сегодня 15:36    167
Экзистенциальная кончина генерала Герасимова
Сегодня 14:28    354
СБУ: росіяни планували збити пасажирський борт і звинуватити Україну
Сегодня 13:00    193
В Европарламенте считают необходимыми санкции против IT-индустрии рф
Сегодня 12:48    155
Кадыров закусил поганое жало
Сегодня 12:30    332
На следующей неделе ЕС планирует согласовать VI пакет санкций против россии
Сегодня 12:12    136
Последние резервы ЦБ РФ сгорают на китайском форексе: Юань рухнул рекордно с 1994 года
Сегодня 11:55    206
Де отримати гуманітарну допомогу в Харкові 1 травня
Сегодня 11:23    142
путин смог одним махом прибить российский автопром
Сегодня 11:20    193
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 