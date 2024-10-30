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Міжнародні санкції проти російських фейкометів будуть тільки посилюватись

Міжнародні санкції проти російських фейкометів будуть тільки посилюватись

Центр стратегічних комунікацій пояснює

28 жовтня Велика Британія запровадила нові санкції проти росії за спроби підірвати й дестабілізувати Україну та її демократію.

▶ До санкційного списку потрапило Агентство соціального дизайну (SDA), група компаній «Структура», автономна некомерційна організація «Діалог», а також їхні керівники.

▶ Згадані організації причетні до російської дезінформаційної операції Doppleganger, спрямованої на дестабілізацію українського суспільства і держави.

▶ За даними Центру аналізу загроз Microsoft, росія намагається здійснювати вплив на перебіг виборів у США, дискредитуючи кандидатку Камалу Гарріс.

▶ 24 жовтня ГУР викрило спроби російських спецслужб організувати фейкові проплачені «мітинги» у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах з метою дестабілізації України.

▶ Пропаганда є повноцінною складовою російської агресії проти України та міжнародного ладу на всіх континентах планети.

Джерело: https://t.me/spravdi/42500

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