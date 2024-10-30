Міжнародні санкції проти російських фейкометів будуть тільки посилюватись

Центр стратегічних комунікацій пояснює

28 жовтня Велика Британія запровадила нові санкції проти росії за спроби підірвати й дестабілізувати Україну та її демократію.

▶ До санкційного списку потрапило Агентство соціального дизайну (SDA), група компаній «Структура», автономна некомерційна організація «Діалог», а також їхні керівники.

▶ Згадані організації причетні до російської дезінформаційної операції Doppleganger, спрямованої на дестабілізацію українського суспільства і держави.

▶ За даними Центру аналізу загроз Microsoft, росія намагається здійснювати вплив на перебіг виборів у США, дискредитуючи кандидатку Камалу Гарріс.

▶ 24 жовтня ГУР викрило спроби російських спецслужб організувати фейкові проплачені «мітинги» у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах з метою дестабілізації України.

▶ Пропаганда є повноцінною складовою російської агресії проти України та міжнародного ладу на всіх континентах планети.

Джерело: https://t.me/spravdi/42500

Новости портала «Весь Харьков»