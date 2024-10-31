Міноборони спростило повернення майна військовими

Рустем Умєров:

Робимо ще один крок у спрощенні звітування за майно для наших військових. Відтепер лише бронежилет і каска мають бути повернені після служби.

Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу.

Ці зміни впроваджуємо наказом Міноборони. Цих змін дуже чекали наші воїни. Вони мають фокусуватися на бойових завданнях, а нове обмундирування ми завжди надамо.

Продовжуємо працювати над спрощенням системи забезпечення, щоб підвищити ефективність наших захисників!

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/10813

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