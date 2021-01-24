Мінсоцполітики виступає за розвиток та контроль ринку надавачів соціальних послуг

Мінсоцполітики висловлює найщиріші співчуття рідним загиблих 21 січня у Харкові внаслідок страшної трагедії – пожежі у будинку для літніх людей.

Ця трагедія сталася в будинку, який відсутній на карті міста, не має документів на введення в експлуатацію. Виявилося, що в будинку, якого юридично не існує, розміщувався пансіонат для літніх людей, який працював повністю поза правовим полем: не був зареєстрованим, не був включеним до Реєстру надавачів соціальних послуг, відповідно, не виконував жодні вимоги до надавачів таких послуг та стандарту надання самої послуги. Місцева влада не виявила цей нелегально працюючий заклад та не забезпечила виконання ним законодавчих вимог.

Такі заклади мають працювати відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", який набув чинності з січня 2020 року, мають бути включені до Реєстру надавачів соціальних послуг, відповідати Критеріям діяльності надавачів соціальних послуг (постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185) та дотримуватись вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності.

Якщо послуги передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне перебування у приміщенні надавача, це приміщення у тому числі, повинно відповідати санітарним та протипожежним вимогам, що підтверджується зареєстрованою декларацією відповідності матеріально-технічної бази надавача послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (реєструє територіальний орган ДСНС).

Коментує Марина Лазебна: «За результатами першого року роботи цього механізму Мінсоцполітики виявили декілька основних проблем.

Перший блок - виявлення та реєстрація надавачів соціальних послуг. Принципу добровільності тут, очевидно, недостатньо.Наприклад, на сьогоднішній день до Реєстру надавачів соціальних послуг внесено інформацію про 91 комунальний та 42 приватні заклади, які надають соціальні послуги стаціонарного догляду громадянам похилого віку. Інформацію про приватні заклади подали 14 обласних державних адміністрацій та Київська міська державна адміністрація. У мене питання до інших – на їх території немає таких закладів?

При цьому, наприклад, по Харківській області, де сталась трагедія, таких закладів у Реєстрі 3, а Головне управління ДСНС у Харківській області повідомляє, що поліція перевіряє 118 подібних об’єктів, серед яких - 11 пансіонатів, 30 хостелів та 20 будинків для людей похилого віку.

Ми вже ініціювали перевірки наявності таких закладів в областях, місцева влада це має забезпечити найближчим часом, і, в першу чергу, увагу приділимо тим областям, які не подали інформацію до Реєстру надавачів соціальних послуг.

Окрім того, що частина закладів могла просто забути подати про себе інформацію до Реєстру, або не знати про такий свій обов’язок, є окремі випадки, коли діяльність свідомо приховується, щоб уникати виконання вимог. Такими випадками, безумовно, займатимуться правоохоронні органи.

Надалі робота обласних державних адміністрацій з виявлення та перевірки діяльності таких закладів в областях має стати регулярною. Обласні державні адміністрації з певною періодичністю мають виявляти такі заклади на основі інформації з реклами, соціальних мереж, інформації з реєстрів про суб’єктів господарювання з відповідними КВЕДами та забезпечувати внесення інформації про них до Реєстру надавачів соцільних послуг з попередньої перевірки відповідності їх діяльності необхідним критеріям та стандарту надання послуг.

У мене також два великих прохання до людей та громадських організацій:

1. Будь-ласка, коли обираєте надавача соціальних послуг, перевіряйте, чи включений він до Реєстру надавачів (він у відкритому доступі на сайті Мінсоцполітики, інтерактивний, з картою надавачів соціальних послуг). Якщо ні, це означає, що надавач послуг чомусь не повідомляє про себе державі, він може не виконувати законодавчі вимоги, якість надання ним послуг може бути невідповідною державним стандартам. Не користуйтесь послугами надавачів, які не включені до Реєстру. Це може бути небезпечно.

2. Якщо Ви виявили надавача соціальних послуг, який не включений до Реєстру, повідомте про це департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації тієї області, у якій працює незареєстрований надавач соціальних послуг, і одночасно Міністерство соціальної політики.

Другий блок проблем – контроль та відповідальність. На сьогоднішній день немає дієвих механізмів контролю за дотриманням надавачами соціальних послуг критеріїв діяльності та стандартів надання послуг, відповідальності за їх недотримання. У ситуаціях, коли вже спричинено шкоду, включається господарський, адміністративний або кримінальний кодекс, але пруденційних, упереджувальних механізмів тут, очевидно, недостатньо.

Ліцензування діяльності з надання соціальних послуг та порядок контролю виконання ліцензійних умов було скасовано в 2010 році в процесі дерегуляції. Дерегуляція, безумовно, є потрібною, але для контролю надання послуг, від якості яких залежить життя та здоров’я людей, необхідно мати дієві механізми для того, щоб надання таких послуг з недотриманням стандартів була неможливою.

Для створення таких механізмів, підвищення відповідальності за надання надавачем послуг недостовірної інформації про відповідність критеріям та за невиконання стандартів надання послуг необхідні зміни до законодавства.

Ми впевнені, що держава має визнати, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами існує, він зараз в переважній більшості в тіні, його необхідно «виводити на світло», адже така практика потрібна людям та корисна для держави.

Цей ринок має бути добре регульованим та контрольованим, оскільки він є соціально важливим, та має суттєвий вплив на здоров’я та життя людей. Тому держава має підтримувати розвиток соціальних послуг добросовісними надавачами, які дотримуються стандартів діяльності та забезпечують якість надання послуг. Також держава повинна мати дієві механізми виявлення та відсторонення від надання послуг недобросовісних надавачів, притягнення їх до відповідальності».

Источник: msp.gov.ua

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