Міністерство освіти представило онлайн-калькулятор, за допомогою якого вступники можуть розрахувати свій конкурсний бал

Онлайн-калькулятор від МОН дає змогу легко обчислити конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО (11 класів) або НРК5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр) за результатами НМТ/ЗНО. Ось інструкція, як ним користуватись.

Онлайн-калькулятор доступний на офіційному сайті вступної кампанії. https://vstup.edbo.gov.ua/statistics/konkurs-calculator?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0_o09DLc7giAULJkM5jvN8WfXEXiaj1cVCAmJSTkEazO1bndPQQpA5IG4_aem_AUbOL3G-5lLhiFsvArXSgqDtHypjJ-zq1Y80vUHlLXfJk9Vakgrh4dSvgLoOaHxnKH_MdEScgTu8moHNnRTk_gUu

«Калькулятор достатньо гнучкий і враховує різні ситуації та бонуси для вступників. Головне — правильно заповнити потрібні поля», — зазначили у МОН.

Як скористатись

● Спочатку потрібно заповнити поля з балами вступних випробувань (НМТ/ЗНО) та відповідними коефіцієнтами для обраної спеціальності. Переглянути коефіцієнти можна в додатку 7 до Порядку прийому https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-24#n14. Для НМТ/ЗНО всіх років діють коефіцієнти 2024 року.

● Якщо вступ передбачає творчий конкурс, тоді потрібно додатково заповнити поле «Вступне випробування 5» з відповідним коефіцієнтом із додатку 7.

● Якщо вступаєте за напрямами аграрних наук, економіки та управління на основі НРК5 і складали або реєструвалися на БЄФВВ, потрібно заповнити поле «Вступне випробування 6» із ваговим коефіцієнтом 1.

● Якщо вступник має суму додаткових балів, їх потрібно зазначити: від 0–10 — за успішне закінчення в рік вступу підготовчих курсів ЗВО для вступу до нього на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6); 10 — заповнюють призери та переможці чемпіонатів Європи та світу з олімпійських видів спорту (зокрема серед школярів), Всесвітньої гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) під час вступу на спеціальності Середня освіта (Фізична культура) та Фізична культура і спорт.

● Також у наступних полях потрібно змінити значення коефіцієнтів, якщо потрібно: регіональний коефіцієнт — якщо обраний ЗВО розташований у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській (1,07) або Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області (1,04); галузевий коефіцієнт — 1,02, якщо подаєте заяви з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, яким надається особлива підтримка (додаток 6 до Порядку прийому).

● Після заповнення всіх полів натискаєте «Розрахувати» — калькулятор видасть підсумковий конкурсний бал.

Джерело: dev.ua

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