Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкидає переговори з РФ

"Ті, хто стверджує, що Україна повинна вести переговори з Росією зараз, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією", - заявив глава МЗС.

Як зазначив Кулеба, з 2014 по 2022 рік Київ провів близько 200 раундів переговорів з Москвою. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, які всі "були швидко порушені Росією".

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17941

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