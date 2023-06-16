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Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і США оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів ППО для захисту від атак рф — заява

Міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і США оголосили про спільне й термінове надання Україні засобів ППО для захисту від атак рф — заява

У британському Міноборони повідомили, що Київ отримає "сотні зенітних ракет малої і середньої дальності та супутніх систем", причому їхнє надання вже почалось і має завершитись за кілька тижнів. Вони необхідні "для захисту критично важливої національної інфраструктури України і подальшого забезпечення успіху контрнаступальних операцій у найближчі місяці", додають в оборонному відомстві.

Водночас виконувач обов'язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Копенгаген планує надати Києву додаткові 2,94 мільярда євро джля очолюваного Великою Британією Міжнародного фонду для України протягом наступних кількох років.

Про спільне постачання засобів ППО стало відомо під час тринадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Джерело: https://t.me/znua_live/98149

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