Моравецький оцінив можливість нападу путіна на Польщу

У Польщі переконані, що від рф можна очікувати всього.

У Польщі зосереджуються на посиленні армії, оскільки не виключають напад росії на країну.

Про це заявив експрем'єр Польщі Матеуш Моравецький в ефірі телемарафону.

"Ми боїмося нападу росії на іншу країну за допомогою гібридних засобів, як це роблять сьогодні через нелегальних мігрантів, яких інструменталізують путін і Лукашенко, або за допомогою будь-яких інших інструментів. Від кремля і президента путіна можна очікувати всього", - сказав він.

Моравецький нагадав, що Польща була першою країною, яка передала Україні багато важкої артилерії та зброї.

"У перші місяці війни, коли ніхто не хотів відправляти танки в Україну, мій уряд ухвалив рішення відправити їх, також гаубиці та іншу важку артилерію й боєприпаси. І ось чому ми зараз зосереджуємося на посиленні польської армії", - додав він.

Джерело: tsn.ua

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