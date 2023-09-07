Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Китайський державний «Картографічний сервіс стандартних карт» ще 29 серпня представив комплект географічних карт на 2023 рік, де позначив як територію КНР великий уссурійський острів на річці Амур.

Тривалий час острови на Амурі були предметом територіальних суперечок двох комуністичних держав: КНР і срср. Фактично ж їх контролював сильніший радянський союз.

Насправді, жодного слова про ситуацію з новою китайською картою не було з боку офіційного представника кремля пєскова. Промовчав і експрезидент рф медведєв, який регулярно погрожує ядерним апокаліпсисом усім, хто зазіхне на територіальну цілісність росії.

Єдиною, хто хоч якось прокоментувала китайські зазіхання, стала офіційна представниця мзс захарова. Але й вона обмежилася ритуальною фразою про те, що «прикордонне питання між рф та КНР вирішене остаточно, територіальних претензій один до одного немає».

Якщо «поворот на Схід», який оголосила росія, дійсно виглядає саме так, то його ціна стає публічним надбанням.

Джерело: https://t.me/spravdi/33207

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