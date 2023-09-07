Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 95

Мовчання кремля щодо карти КНР зі спірними територіями рф означає, що там вчать китайську

Мовчання кремля щодо карти КНР зі спірними територіями рф означає, що там вчать китайську

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Китайський державний «Картографічний сервіс стандартних карт» ще 29 серпня представив комплект географічних карт на 2023 рік, де позначив як територію КНР великий уссурійський острів на річці Амур.

Тривалий час острови на Амурі були предметом територіальних суперечок двох комуністичних держав: КНР і срср. Фактично ж їх контролював сильніший радянський союз.

Насправді, жодного слова про ситуацію з новою китайською картою не було з боку офіційного представника кремля пєскова. Промовчав і експрезидент рф медведєв, який регулярно погрожує ядерним апокаліпсисом усім, хто зазіхне на територіальну цілісність росії.

Єдиною, хто хоч якось прокоментувала китайські зазіхання, стала офіційна представниця мзс захарова. Але й вона обмежилася ритуальною фразою про те, що «прикордонне питання між рф та КНР вирішене остаточно, територіальних претензій один до одного немає».

Якщо «поворот на Схід», який оголосила росія, дійсно виглядає саме так, то його ціна стає публічним надбанням.

Джерело: https://t.me/spravdi/33207

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: Китай, росія

Читайте ещё:

В рамках обмена военнопленными рф отказывается возвращать многих украинцев — ГУР
Сегодня 09:40    119
10 хороших новин 6 вересня
Сегодня 09:18    188
Антисемітські випади путіна в бік президента Зеленського свідчать, що денацифікація потрібна саме росії
Сегодня 09:05    103
Суд ЄС відхилив позови російських мільярдерів Пумпянського і Тимченка щодо зняття санкцій — Bloomberg
Сегодня 08:54    99
Харківщина, 7 вересня
Сегодня 08:28    93
Продукція заводу російського мільярдера Комарова перейшла в дохід держави
Сегодня 08:11    103
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно
Сегодня 08:00    90
Знищено 25 “Shahed-136/131”
Сегодня 07:56    85
«Вибори» на ТОТ України: як діяти, щоб вашим голосом не скористалися загарбники
Сегодня 07:35    83
Вчора був День народження Михайла Брайчевського, автора трактату «Приєднання чи возз'єднання?»
Сегодня 07:26    92
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 