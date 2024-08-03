МОЗ: буде проведено новий тендер щодо відбудови "Охматдиту"

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що договір з переможцем тендеру на проведення робіт з відбудови "Охматдиту", що викликав суспільний резонанс, не підписано.

Буде проведено повторний тендер. Очікується, що він відбудеться через систему держзакупівель Prozorro.

Про це міністр розповів під час пресконференції, яку МОЗ разом з керівництвом "Охматдиту" влаштували після того, як журналісти-розслідувачі повідомили, що тендер на відбудову дитячої лікарні виграла компанія з однією з найдорожчих пропозицій.

За словами Ляшка, на відбудову "Охматдиту" вдалося зібрати понад мільярд гривень.

-------------

До речі, на відбудову "Охматдиту" було зібрано:

● На благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" - 312 млн грн.

● На благодійний фонд лікарні - 378 млн грн.

● Через платформу United24 - 320 млн грн.

● Уряд виділив із резервного фонду 100 млн грн.

● Уряд Литви виділив 1 млн доларів.

● Уряд Німеччини озвучив намір виділити 10 млн євро.

● Американський меценат Говард Баффет виділив 11,2 млн доларів.

І це тільки за легальними даними!

Уявляю, скільки бажаючих розпоряджатися цими коштами.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25602

Новости портала «Весь Харьков»