Міська рада розташованого в східнонімецькій землі Тюрингія міста Зуль відмовилася від партнерства з українським містом Подільськ на Одещині

Про це повідомив суспільно-правовий мовник MDR.

За його інформацією, цю відмову депутати міської ради мотивували буцімто загрозою для вже наявного партнерства Зуля з російською Калугою.

Як повідомив мовнику речник міськради, зараз триває робота над офіційним листом з відмовою в партнерстві для українського міста.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28378

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