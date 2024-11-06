Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:18
Просмотров: 105

Міська рада розташованого в східнонімецькій землі Тюрингія міста Зуль відмовилася від партнерства з українським містом Подільськ на Одещині

Міська рада розташованого в східнонімецькій землі Тюрингія міста Зуль відмовилася від партнерства з українським містом Подільськ на Одещині

Про це повідомив суспільно-правовий мовник MDR.

За його інформацією, цю відмову депутати міської ради мотивували буцімто загрозою для вже наявного партнерства Зуля з російською Калугою.

Як повідомив мовнику речник міськради, зараз триває робота над офіційним листом з відмовою в партнерстві для українського міста.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/28378

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

6 листопада 1855 року на Слобожанщині народився Дмитро Яворницький - славетний український історик, дослідник історії українського козацтва
Сегодня 11:00    33
100 тис. дол. США за махінації у медсфері: судитимуть двох депутатів Сумської облради
Сегодня 10:30    65
росію підозрюють у змові з метою нападу на вантажні літаки в Європі та США, — The Washington Post
Сегодня 10:05    79
Лучшее стало врагом хорошего в Украине. Вашингтон должен пересмотреть свои цели
Сегодня 09:53    112
СБУ затримала агента фсб, який коригував удари по Миколаєву та Одесі і планував втечу до росії
Сегодня 09:41    88
Стали ли мы сбивать меньше Shahed-136?
Сегодня 09:29    90
ВАКС зняв електронний браслет з голови Мукачівської райради Михайла Ланьо
Сегодня 09:07    92
В Саксонии и Польше задержана группа правых экстремистов
Сегодня 08:56    110
Шмигаль: Другу зиму використовуватимемо лише власний газ
Сегодня 08:48    96
Згорів сарай з московитами ― розвідники знищили ворожу штурмову групу
Сегодня 08:37    111
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 