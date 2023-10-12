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МВФ дал прогноз о стоимости доллара в Украине

МВФ дал прогноз о стоимости доллара в Украине

В МВФ считают, что девальвация гривны может произойти уже в конце 2023 года и в 2024 году доллар будет на уровне 40 гривен.

Среднегодовой курс доллара, по мнению МВФ, составит:

● в 2023 году – 37,5 грн за доллар;

● в 2024 году – 41,4 грн за доллар;

● в 2025 году – 46 грн за доллар;

● в 2026 году – 48,9 грн за доллар;

● в 2027 году – 51,3 грн за доллар;

● в 2028 году – 53,9 грн за доллар.

Джерело: https://t.me/u_now/115054

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