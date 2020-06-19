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На Харьковщине усиливают контроль за соблюдением правил карантина

На Харьковщине усиливают контроль за соблюдением правил карантина

С 22 июня полиция Харьковской области вместе с облгосадминистрацией, городскими властями и профильными службами Министерства здравоохранения усиливает меры, направленные на недопущение распространения заболевания жителей региона, защиту здоровья и безопасности людей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

«Как свидетельствует статистика, ситуация с распространением коронавирусной инфекции становится угрожающей. Опасная болезнь продолжает распространяться Украины, в Харькове счет больных увеличивается каждый день», - отметили в полиции.

В связи с этим начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко обратился к населению и напомнил, что во время карантина население должно придерживаться определенных правил:

* Регулярная дезинфекция;

* Социальная дистанция;

* ношение защитных масок в супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте.

Кроме того, глава харьковской полиции обратился ко всем перевозчикам, предпринимателям, руководителям учреждений с просьбой четко выполнять карантинные требования, определенные Правительством Украины.

Также Валерий Сокуренко напомнил, что за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в виде штрафов от 17 до 170 000 гривен или тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет.


Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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