На Харківщині дозволили рибалити з човнів і вудками всіх видів (ВІДЕО)

10 червня на Харківщині закінчився нерестовий період.

Юрій – підводний мисливець. Нерестовий період закінчився, і чоловік вирішив порибалити. Зізнається: займається цим нещодавно, тож поки великих екземплярів не має.

Юрій, підводний мисливець

Просто осматриваю местные камыши, смотрю какая рыбка есть, какой нет. – Какая есть? – Есть щука, линь, ласкирь.

Щоб риба мала можливість безперешкодно розмножитися, з 1 квітня були введені певні обмеження на рибальство. Дозволялося ловити водних жителів на вудку чи спінінг з одним гачком лише з берега та не більше ніж 3 кілограми. З 10 червня рибалити у регіоні можна з човна і вудками всіх видів. Рибалки кажуть: поки що великого улову немає, але деякі змогли спіймати карпів та плотву.

Під час нерестових обмежень інспектори рибоохоронного патруля викрили понад 280 порушників. Збитки – 390 тисяч гривень. Але водойми досі патрулюються.

Петро Стоянов, заступник начальника відділу Харківського рибоохоронного патруля

Якщо рибалка ловить забороненими знаряддями лову: сітки, снастеві матеріали – це павуки, крани, накидки, штраф буде налічувати від 340 до 689 гривень. Також буде враховуватися по таксах ціна на кожну виловлену рибу.

До 30 червня під забороною залишається вилов раків. Адже зараз вони змінюють панцир, тож турбувати їх не можна.

Источник: objectiv.tv

Автор: Вікторія Яковенко

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