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На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення

Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів росіян

● Протягом доби військові рф наносили удари по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів.

06 квітня о 10:00 окупанти обстріляли керованою ракетою Борову. Пошкоджені понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля пошти. Поранення оттримали 48 та 39-річні місцеві мешканці.

● О 12:30 ворог з артилерії завдав удар по місту Куп’янськ. Пошкоджені житлові будівлі. Поранений цивільний чоловік. Внаслідок обстрілу о 22:30 пошкоджені багатоповерхівки, загинула жінка.

● Внаслідок артобстрілу у селищі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок та присадибні будівлі.

Неодноразово за добу окупанти обстрілювали авіабомбами та з артилерії Липці. Пошкоджено приміщення магазину, дорожнє полотно.

У селі Кутузівка КАБом пошкоджено приміщення навчального закладу.

● 07 квітня близько 00:57 росіяни в черговий раз атакували безпілотниками Харків. Пошкоджені приватні домоволодіння, дитячий садок, три п’ятиповерхівки та автомобілі. Постраждали троє громадян віком 61, 64 і 87 років.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені серед цивільного населення

Джерело: https://t.me/police_kh_region/26268

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