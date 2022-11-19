На реновацію ТЕЦ-3 у Харкові спрямували 70 млн грн — Терехов

Російські обстріли за час повномасштабного вторгнення пошкодили 117 інфраструктурних об'єктів "Харківських тепломереж". Гроші на їх відновлення надають з міського та державного бюджетів.

Як повідомила Харківська міськрада з посиланням на мера Ігоря Терехова 18 листопада, серед пошкоджених об'єктів:

- 20 км магістральних трубопроводів;

- 44 котельні;

- одна ТЕЦ;

- 46 центральних та 7 індивідуальних теплових пунктів;

- три насосні станції.

На відновлення ТЕЦ-3 надали 70 млн грн з міського та державного бюджетів, повідомив Терехов.

"Сподіваємося також на реалізацію "Проєкту розвитку міської інфраструктури — 2" спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Це дозволить "Харківським тепловим мережам" та "Харківводоканалу" отримати кошти на відновлення своїх об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Також за інформацією Терехова, надати житло, яке зруйноване внаслідок російської агресії, потрібно 150 тисячам харків'ян.

Джерело: suspilne.media

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