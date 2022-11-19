Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:21
Просмотров: 90

На реновацію ТЕЦ-3 у Харкові спрямували 70 млн грн — Терехов

На реновацію ТЕЦ-3 у Харкові спрямували 70 млн грн — Терехов

Російські обстріли за час повномасштабного вторгнення пошкодили 117 інфраструктурних об'єктів "Харківських тепломереж". Гроші на їх відновлення надають з міського та державного бюджетів.

Як повідомила Харківська міськрада з посиланням на мера Ігоря Терехова 18 листопада, серед пошкоджених об'єктів:

- 20 км магістральних трубопроводів;

- 44 котельні;

- одна ТЕЦ;

- 46 центральних та 7 індивідуальних теплових пунктів;

- три насосні станції.

На відновлення ТЕЦ-3 надали 70 млн грн з міського та державного бюджетів, повідомив Терехов.

"Сподіваємося також на реалізацію "Проєкту розвитку міської інфраструктури — 2" спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Це дозволить "Харківським тепловим мережам" та "Харківводоканалу" отримати кошти на відновлення своїх об'єктів", — йдеться у повідомленні.

Також за інформацією Терехова, надати житло, яке зруйноване внаслідок російської агресії, потрібно 150 тисячам харків'ян.

Джерело: suspilne.media

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вони знають, що ми прийдемо
Сегодня 09:42    22
Розстріляли сім мирних мешканців, серед яких – неповнолітня
Сегодня 09:19    67
Від рук російських загарбників загинуло 437 дітей
Сегодня 09:14    56
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.11 орієнтовно
Сегодня 09:05    58
Российские самолеты совершили «небезопасный» облет кораблей НАТО в Балтике
Сегодня 09:02    77
Харківщина. 19 листопада
Сегодня 09:01    64
Власники деяких готелів у Болгарії перестали годувати українських біженців
Сегодня 08:55    83
Новини цього часу однією строкою
Сегодня 08:50    74
В Україні заміновано 30% території
Сегодня 08:00    89
Официальные лица рф заговорили о переговорах с США на высоком уровне
Сегодня 07:39    162
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 