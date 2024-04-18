На росії падають обсяги весняного призову — москва пустила по регіонах агітпоїзди

Держава-агресор росія масштабує агітаційні заходи у регіонах, аби зупинити падіння кількості охочих йти на службу в армію.

Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій.

Активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

Тож путінська росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його “агітпоїздами”.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»