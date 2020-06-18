Народні депутати не підтримали законопроєкти, що могли сприяти подачі води до Криму

З переліку підприємств, які не підлягають приватизації, в обох документах виключили Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу

Народні депутати не підтримали законопроєкти №2831-1 та №2831-2 про перелік підприємств, які не підлягають приватизації на засіданні 17 червня.

За таке рішення проголосували 19 і 56 народних депутатів відповідно при необхідних 226.

Наслідком прийняття одного з цих проєктів могло стати зняття перешкод для подачі води до анексованого Криму, оскільки з тексту обох документів виключили Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу. Це два державні підприємства, котрі можуть забезпечувати подачу води з материка на півострів.

«Держава має обмежені можливості впливати на приватного власника таких каналів і налагодити постачання води в Крим було би достатнього легко. Уряд би міг сказати: ми тут не при чому, це приватна ініціатива», – розповів у коментарі Радіо Свобода Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос». На його думку, це могла бути спроба реалізації російського сценарію.

Народні депутати від партії монобільшості цю версію заперечують.

«Це були альтернативні законопроєкти до основного проєкту, який ще у лютому зареєстрував уряд Олексія Гончарука. Відповідно до закону України, перелік заборонених до приватизації об’єктів має затверджувати Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів. Відповідно, уряд Гончарука пішов у відставку і сьогодні ми ці проєкти відхилили та не підтримали», – розповів народний депутат від фракції «Слуга народу» Олексій Мовчан.

Стосовно зазначених вище підприємств (Управління Північно-Кримського каналу та Управління Головного Каховського магістрального каналу) Мовчан сказав, що «треба перевіряти, які підприємства можуть давати воду в Крим, а які ні».

«Щодо води в Крим, то я маю сумніви щодо того, що ці підприємства (які подають воду в Крим – ред.) хтось може передати на приватизацію, тому що вони є стратегічними для управління державою», – сказав Мовчан.

11 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив плани на приватизацію 300 підприємств.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода через канал не надходить.

Источник: radiosvoboda.org

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