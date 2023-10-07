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Наступний рівень. Як виглядатиме нова версія Європейського Союзу

Наступний рівень. Як виглядатиме нова версія Європейського Союзу

Євросоюз готується вийти на новий рівень. Майже на третину розширити склад, відійти від принципу одностайності та змінити свої ключові інституції.

"Розширення означає, що країни-кандидати мають провести реформи. Вони знають, що їм потрібно робити. А з нашого боку, з боку ЄС, ми повинні підготуватися. І це вперше за багато років ми маємо дебати на такому високому рівні", – переконаний голова Євроради Шарль Мішель.

Старт роботі над новою версією ЄС дали лідери блоку на зустрічі у Гранаді. Поки що є конкретика від Німеччини, але відсутній широкий консенсус.

Джерело: https://t.me/liganet/31685

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Темы: єс

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