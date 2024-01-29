НАТО має бути готовим до російських ударів по цілях в Європі, якщо Кремль розпочне війну

Командувач Центру військової логістики НАТО у Німеччині генерал-лейтенант Александр Сольфранк в інтерв'ю The Times:

Сольфранк закликав союзників розібратися з "бюрократичною тяганиною", яка перешкоджає пересуванню військ і техніки і ускладнює використання країнами зброї одна одної під час кризи.

В той час як переважна частина військових ресурсів і уваги рф загрузла в Україні, існує глибоке занепокоєння щодо її можливих наступних кроків. Лідери НАТО припускають, що Альянс має вікно можливостей, яке може тривати лише три роки, щоб зміцнити свою оборону проти можливого наступу рф.

Солльфранк та інші генерали з Німеччини, США і Нідерландів побоюються, що за такого сценарію росіяни завдадуть удару глибоко за лінією фронту, намагаючись знищити цивільну і військову інфраструктуру, необхідну для підтримки армії.

"Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу", — зазначає Сольфранк.

Він додав, що стримування потенційного вторгнення — це не лише питання військової потужності, але й здатності розмістити її там, де вона необхідна, за лічені дні, і продовжувати робити це протягом війни, яка може затягнутися на місяці або навіть роки.

За словами Сольфранка, один з очевидних уроків України у війні проти рф полягає в тому, що якщо маршрути постачання і підкріплення є фіксованими і негнучкими, то є велика ймовірність, що вони будуть уражені.

Бригадний генерал Франк Шмітц погоджується з колегою і зазначає, що члени НАТО повинні інвестувати в додаткові потужності, щоб мати безліч варіантів зберігання боєприпасів, пересування підрозділів і розгортання командних пунктів.

Сольфранк наголошує, що роботу над цим кожен член НАТО повинен розпочати вже сьогодні.

Джерело: https://t.me/znua_live/132199

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