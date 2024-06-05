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НАТО розробило маршрути перекидання військ США в Європу на випадок війни з росією, – The Telegraph

НАТО розробило маршрути перекидання військ США в Європу на випадок війни з росією, – The Telegraph

Планують використати порт в Роттердамі та залізницю з Німеччини до Польщі.

Паралельно в НАТО вивчають і інші шляхи, на випадок бомбардування російськими силами. Розглядаються варіанти з Італією, Грецією, Туреччиною – в цьому випадку логістичні маршрути пролягатимуть через Словенію, Хорватію та Угорщину; та Норвегією.

Минулого року лідери НАТО погодилися підготувати 300 000 військових для потенційної війни.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/131974

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