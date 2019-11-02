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Назначен начальник Харьковского погранотряда

Назначен начальник Харьковского погранотряда

Олег Ковальчук назначен руководителем Харьковского пограничного отряда.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Ранее работал в Могилев-Подольском погранотряде.

Ковальчук родился 16 июля 1978 года. В 1999 году окончил Академию Пограничных войск Украины им. Б. Хмельницкого. В 2016 году получил степень магистра по специальности "правоведение" в Национальном университете "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого", в том же году окончил оперативно-тактический факультет Национальной Академии Госпогранслужбы. Служить начал в должности офицера пограничного оперативно-розыскного отделения Харьковского пограничного отряда.

Источник: sq.com.ua

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