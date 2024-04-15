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Індекси споживчих цін зросли

Індекси споживчих цін зросли

Індекси споживчих цін зросли

Індекси споживчих цін, в тому числі на продукти харчування та інші потреби за січень, березень та квітень порівняно з груднем попереднього року, в усіх регіонах, крім Сумської області, зросли (https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/derzhstat-povidomiv-pro-najdorozhchi-ta-najdeshevshi-rehioni-ukrajini.html) — Держстат.

Найдорожчі регіони України

Найбільше зросли індекси споживчих цін у столиці та деяких регіонах. В більшості випадків індекс є найвищим саме у березні. У цю категорію регіонів можна віднести області, де індекс не менше 101,3%: Львівська, Одеська, Закарпатська, Кіровоградська, Дніпропетровська області.

У цей список потрапили і регіони, де йдуть активні бойові дії, чи є постійні сутички з ворогом: Донецька, Харківська, Луганська, Миколаївська області. Імовірно, це пояснюється більшими ризиками постачальників.

Середнє зростання індексів та найдешевші регіони

В категорію із середніми показниками зростання індексів цін можна віднести такі регіони: Волинська, Київська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька, Івано-Франківська області.

Найменше зростання індексів споживчих цін, що не подолали відмітки 100,9% спостерігається у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях. В Сумській та Черкаській областях рівень споживчих цін до квітня був від'ємним — 99,7%.

Джерело: https://t.me/znua_live/143595

Новости портала «Весь Харьков»

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