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Індія веде переговори щодо подвоєння імпорту російської нафти – Bloomberg

Індія веде переговори щодо подвоєння імпорту російської нафти – Bloomberg

Індія веде переговори про подвоєння імпорту російської нафти, повідомило 6 червня агенство Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі із планом закупівель.

За повідомленнями, Індія сподівається на купівлю нафти у «Роснефти» зі знижкою, оскільки міжнародні покупці відмовляються від угод із Москвою через російське вторгнення в Україну.

Якщо ці угоди будуть укладені, поставки проводитимуться окремо від тих, що надходили з Росії до Індії раніше.

Подробиці щодо обсягу закупівель нафти та цін поки що обговорюються з індійськими банками, які мають фінансувати вантажі.

Як пише Bloomberg, з кінця лютого до початку травня Індія купила понад 40 млн барелів російської нафти. За підрахунками видання, це приблизно на 20% більше, ніж за 2021 рік. За даними аналітичної компанії Kpler, у квітні 2022 року Росія постачала до Індії 284 тисяч барелів нафти на день, у травні – 740 тисяч барелів. У травні 2021 року цей показник становив 34 тисячі.

3 червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій у зв’язку з російським вторгненням в Україну, що передбачає часткове ембарго на російську нафту. ЄС ухвалив рішення відмовитися від імпорту російської нафти протягом шести місяців та від імпорту нафтопродуктів протягом восьми місяців. Тимчасовий виняток передбачено для імпорту сирої нафти трубопроводом до країн ЄС, які в силу свого географічного положення перебувають в особливій залежності від постачання з Росії.

Источник: radiosvoboda.org

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