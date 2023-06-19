Не можна виключати ризиків атаки рф проти Швеції

Звіт оборонного комітету шведського парламенту:

У документі сказано, що, хоча російські сухопутні війська закріплені в Україні, не можна виключати інших видів військових атак проти Швеції (https://zn.ua/ukr/europe/u-rosiji-zalishajetsja-potentsial-dlja-vijskovikh-operatsij-proti-shvetsiji-svt.html).

"росія ще більше знизила свій поріг для використання військової сили та демонструє високу схильність до політичного та військового ризику. Здатність рф проводити операції за допомогою військово-повітряних сил, військово-морських сил, зброї далекого радіусу дії або ядерної зброї проти Швеції залишається незмінною", — йдеться у звіті.

Крім того, за даними шведської телерадіокомпанії SVT, в доповіді викладено нову оборонну доктрину Швеції, засновану на членстві в НАТО, а не на попередній доктрині, яка спиралася на співпрацю з сусідніми північними країнами та ЄС.

Джерело: https://t.me/znua_live/98635

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