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Небезпечно для всього світу: Британія протидіятиме експорту північнокорейських озброєнь до росії

Небезпечно для всього світу: Британія протидіятиме експорту північнокорейських озброєнь до росії

Постпред Великобританії в ООН Барбара Вудворд у суботу, 29 червня, заявила, що уряд Великобританії зобов’язується виявляти, викривати та чинити перешкоди для поставок військового обладнання з КНДР до росії. Лондон також співпрацюватиме з іншими країнами, які забажають приєднатися до цієї ініціативи. Торгівля зброєю з Пхеньяном заборонена низкою санкцій ООН з 2006 року за порушення режиму нерозповсюдження ядерного озброєння, тому дії кремля загрожують безпеці усієї планети.

Про це повідомляє UK Defence Journal. Вудворд зазначила, що у 2006 році ООН прийняла щодо Північної Кореї 9 резолюцій, і за це голосувала також рф.

«росія неодноразово порушувала ці резолюції. Зараз між росією і КНДР безперервний потік вантажів. Це включає боєприпаси та балістичні ракети, як повідомили експерти ООН у квітні та наш сьогоднішній бюлетень. Ці порушення мають серйозні наслідки для мільйонів людей у світі», – заявила Вудворд.

Вона зазначила, що москва навіть не намагається приховати, що порушує санкційний режим. Вудворд додала, що кремль зловживає своїм членством у Радбезі ООН, і на це потрібно реагувати.

Джерело: informator.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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