Непорозуміння між союзниками трапляються

Щоб краще розуміти ситуацію в Україні, Заходу варто відправити військові місії до Києва, — політолог, ексрадник Держдепартаменту США Еліот Коен у статті для The Atlantic.

Коментуючи публічні закиди щодо нібито "невдячності" українців, "повільного контрнаступу", чи "відмови від порад" західних командирів, Коен зауважує: українці є вдячні, винахідливі та краще знають, як воювати з російською армією.

Він пропонує фізично наблизити західних командирів до розуміння ситуації в Україні — відправити їх до Києва з постійною місією.

Особиста присутність військових в Україні допомогла б повідомляти до Вашингтона реалістичні оцінки бойових дій та українських тактичних і оперативних вимог, зауважує він.

А присутність, доповнена частими візитами голови Європейського командування США та інших вищих керівників, позитивно вплинула б на рішення, які б допомогти Україні виграти війну проти росії.

Відправку до України американських військових спеціалістів підтримує й директор Інституту поінформованого американського лідерства фонду VetVoice Александр Віндман.

"Я думаю, що існує помилкова думка, що коли президент Байден сказав, що в Україні не буде американських солдатів, якимось чином це стало означати й відсутність оборонних підрядників.

В Україні є тисячі громадян країн НАТО, американські громадяни, які мають родинні зв'язки, сотні підрядників для USAID та Держдепартаменту.

Дивно, що ці люди можуть працювати на підтримку місій США, але оборонні підрядники — ні", — наголошує Віндман в інтерв’ю "Голосу Америки".

Джерело: https://t.me/znua_live/105937

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