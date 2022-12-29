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Нет документов, но хочу вернуться в Украину: в МинРеинтеграции объяснили как
Які правила в'їзду та перебування у третіх країнах для українців з посвідченням на повернення в Україну?
Громадяни України, які виїхали з тимчасово окупованих територій і мають посвідчення особи на повернення в Україну, можуть ним скористатися, щоб повернутися на Батьківщину через території третіх країн.
Отже, які правила в’їзду та перебування для українців діють у Німеччині, Польщі, Туреччині й інших країнах, якщо вони мають посвідчення на повернення в Україну? Відповіді на ці питання – у нашій інфографіці.
Джерело: minre.gov.ua