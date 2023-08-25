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Інфографічний марафон до Дня незалежності

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Ми трохи згадаємо минуле і зробимо коротке резюме 32 років — поговоримо про досягнення України і про те чого нам не вдалось досягти. А також поговоримо про майбутнє і покажемо що чекає на Україну найближчим часом.

На початку поговоримо про минуле і про невдачі, які нас спіткали. Щоб бачити, в чому ми схибили і що треба виправляти.

Пр-перше, Україні так і не вдалось побудувати ефективну, сучасну економіку. Ми експортуємо сировину, а могли б виробляти і експортувати товари, які приносять більший дохід — і більше багатство суспільству: автомобілі, техніку тощо.

Також Україна на поганих позиціях в рейтингу енергофективності — багато енергії ми просто втрачаємо, вона не створює ВВП. Для прикладу, Німеччина в 2 рази більш енергоефективна, ніж Україна.

Нарешті в Україні фантастично складно вести бізнес. Навіть після деяких регуляторних послаблень останніх років. Україна на 130-у місці в рейтингу економічної свободи. Недалеко від нас Іран та Куба. Для порівняння — Латвія на 18-му місці.

Є про що подумати, є висновки, які треба зробити.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

У 2023 це виглядає дивно, але колись армія сприймалась як непотрібна. Ну хто буде нападати на Україну?! Багато років ми зменшували кількість військовослужбовців, скорочували бюджет ЗСУ, продавали зброю.

Хочеться сподіватись, що Україна більше ніколи не повторить цієї помилки.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

2013-2014 роки стали переломними для України. Дехто навіть вважає, що саме 2014 Україна здобула справжню незалежність.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Після Революції Гідності Україна змогла вирватись з економічних тенет росії. А до цього українська економіка була залежною від росії.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Як тільки стало зрозуміло, що Україна вислизає з лещат росії, та відразу задіяла останній аргумент — напала на Україну. Після другого отримання незалежності у 2014 розпочалась наша війна за незалежність.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Майбутнє після війни буде складним, але ми маємо реальний шанс побудувати кращу Україну. Ми вже мали досвід зростання економіки під час війни. І в кілька наступних років вона також буде зростати (хоч треба пам'ятати про складність прогнозування під час війни).

Реформи, які візьме в свої руки ЄС (не треба ілюзій — ми не будемо мати право вирішального голосу) допоможуть зростанню.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

ЗСУ стануть найбільш досвідченою армією Європи, яка, до того ж, вміє воювати проти супротивника НАТО. Можна бути впевненими, що досвід українських військових будуть вивчати в інших арміях. Також українська армія буде переозброюватись, в тому числі українською зброєю, в Україна має хороший шанс експортувати зброю і техніку власного виробництва.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Україна стрімко деколонізується. Цей процес почався ще до 2022 року, і повномасштабна війна його прискорила.

Інфографічний марафон до Дня незалежності

15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної допомоги через війну. Що це означає і як зрозуміти, що час звернутись до лікаря?

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Після війни ми матимемо кілька мільйонів ветеранів, тому маємо допомогти їм звикнути до цивільного життя, дати можливості для самореалізації. Минулий досвід України показує, що ми погано впорались з цим завданням. 

Інфографічний марафон до Дня незалежності
Після війни на Україну чекає демографічна криза: не всі повернуться додому, частина виїде, а утримувати пенсіонерів вже зараз дуже важко. Населення в 30-35 мільйонів людей не зможе підтримувати економіку найбільшої держави Європи. Нам будуть потрібні швидкі і масштабні реформи, гарантії безпеки і програми запрошення мігрантів до України. 

Інфографічний марафон до Дня незалежності

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2714

Новости портала «Весь Харьков»

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