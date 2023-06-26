«Никаких претензий нет». В Госдуме не видят причин запрещать ЧВК Вагнера
Депутаты разрабатывают закон, который будет регулировать деятельность частных военных компаний, рассказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, запрещать ЧВК Вагнера нельзя, потому что наемники — самое боеспособное российское подразделение, воюющее в Украине. Однако Картаполов подчеркнул, что будущее Вагнера пока неизвестно.
Он заявил, что наемники выполняли приказы своих командиров, ни на кого не нападали и не делали «ничего предосудительного».
Стоит напомнить, что наемничество в России прямо запрещено 359 статьей УК. Она предусматривает сроки от 7 до 20 лет лишения свободы как для наемников, так и для организаторов ЧВК.
Джерело: https://t.me/c/1059135528/57168