Німеччина обговорює із виробником зброї MBDA постачання Україні крилатих ракет Taurus

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерело в німецькій службі безпеки. (https://www.reuters.com/world/europe/germany-talks-with-mbda-over-delivery-cruise-missiles-ukraine-source-2023-08-11/)

Taurus є аналогом британських ракет Storm Shadow, максимальна дальність їхнього польоту — 500 км. Саме дальності польоту і стосуються переговори між німецьким урядом та MBDA — Олаф Шольц хоче, аби Україна не змогла атакувати російську територію за допомогою цих ракет, тож обговорює питання їхньої модифікації.

Водночас Bild пише, що рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus зараз немає і жодних змін в цьому питанні не було.

(https://www.bild.de/politik/ausland/politik/ukraine-krieg-taurus-lieferung-fuer-regierung-jetzt-kein-thema-85010970.bild.html)

Джерело: https://t.me/radarbay/14169

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