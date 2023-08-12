Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 123

Німеччина обговорює із виробником зброї MBDA постачання Україні крилатих ракет Taurus

Німеччина обговорює із виробником зброї MBDA постачання Україні крилатих ракет Taurus

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на джерело в німецькій службі безпеки. (https://www.reuters.com/world/europe/germany-talks-with-mbda-over-delivery-cruise-missiles-ukraine-source-2023-08-11/)

Taurus є аналогом британських ракет Storm Shadow, максимальна дальність їхнього польоту — 500 км. Саме дальності польоту і стосуються переговори між німецьким урядом та MBDA — Олаф Шольц хоче, аби Україна не змогла атакувати російську територію за допомогою цих ракет, тож обговорює питання їхньої модифікації.

Водночас Bild пише, що рішення щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus зараз немає і жодних змін в цьому питанні не було.

(https://www.bild.de/politik/ausland/politik/ukraine-krieg-taurus-lieferung-fuer-regierung-jetzt-kein-thema-85010970.bild.html)

Джерело: https://t.me/radarbay/14169

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

кремлівські базікали видають бажане за дійсне, коли кажуть, що союзники України втомилися допомогати
Сегодня 10:56    65
На сервісі OLX почнуть блокувати усі оголошення про продаж квитків на потяги "Укрзалізниці"
Сегодня 10:42    73
Туреччина прагне долучити росію до міжнародних консультацій щодо припинення російсько-української війни
Сегодня 10:28    71
1916 року почалися бої Українських січових стрільців із російськими військами
Сегодня 10:00    79
СБУ затримала прихильницю «руского міра», яка організувала канал для виїзду ухилянтів за кордон
Сегодня 09:51    87
Попри деструктивну позицію рф щодо «зернової ініціативи», Україна виконує свої зобов'язання
Сегодня 09:39    97
САП. Актуальні події тижня 7 - 11 серпня 2023 року
Сегодня 09:26    100
Контрнаступ ЗСУ: кремлівські «експерти» марно намагаються вбити клин між фронтом і тилом
Сегодня 08:49    109
Харківщина, 12 серпня
Сегодня 08:40    98
СБУ викрила на Запоріжжі наркоторговців, які завозили в Україну екстазі під виглядом імпортних солодощів
Сегодня 08:37    100
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 