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Німеччина задумалась над постачанням Eurofighter Україні. Чого це раптом?

Німеччина задумалась над постачанням Eurofighter Україні. Чого це раптом?

▶️ Спецслужби США очікують двох потужних  конфліктів на Глобальному Півдні, і, схоже, нові ризики мотивують адміністрацію Білого Дому завзятіше сприяти перемозі України. 

● США вже зрозуміли, що неможливо зупинити ядерну програму Ірану без військової операції, пишуть ізраїльські ЗМІ. Але Білий Дім не бажає вступати в ще один конфлікт, поки продовжується війна РФ проти України. 

Водночас Ізраїль наполягає на «вирішенні іранської проблеми» масованими ракетно-авіаційними ударами по ядерних обʼєктах Тегерана. Саме тому глава Служби загальної безпеки (ШАБАК) літав до Вашингтону. 

● Китай накручує градус напруги  Тайваню. Декілька днів тому китайський військовий корабель двічі перекрив шлях американському есмінцю в Тайванській затоці, а військові КНР відмовляються іти на будь-які комунікації з американськими колегами, вигадуючи різні причини. Для американців це однозначний індикатор, що Пекін не налаштований домовлятися.

▶️ Джерела в дипломатичних колах вважають, іранські та китайські виклики США сприймають значно вище, ніж російські, а тому налаштовані забезпечити Київ усіма хотілками для прискорення перемоги над орками.

● Ще кілька тижнів тому канцлер Олаф Шольц впевнено  заявляв, що постачати військові літаки Україні не збираються. Але раптом Берлін змінив свою думку.  "Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити", - прокоментував днями постачання в Україну винищувачів Eurofighter Typhoon міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Це крутий прогрес, бо раніше німці негативно махали головою, а зараз вже «розглядають».

● Україні потрібно 120 винищувачів, кажуть в Міноборони. Пілоти вже відправились в Велику Британію проходити навчання.  "Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад п'ять тисяч. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", - каже міністр Олексій Резніков.

● Не виключено, що в черзі десь уже і ATACMS.

НАТО під керівництвом США поспішає  підштовхнути Україну до перемоги, що не повинно лише збити запал інших диктаторів, але й дасть можливість зосередитись на наступних загрозах.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/794

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