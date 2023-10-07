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Нобелівську премію миру 2023 року отримала іранська активістка Наргіз Мохаммаді за боротьбу з іранським режимом, який утискає права жінок у країні

Нобелівську премію миру 2023 року отримала іранська активістка Наргіз Мохаммаді за боротьбу з іранським режимом, який утискає права жінок у країні

Зараз Мохаммаді перебуває у в'язниці. Її засудили до 31 року тюремного ув'язнення і 154 ударів батогами.

Українка Олександра Матвійчук, яка отримала Нобелівську премію миру минулого року, привітала перемогу Мохаммаді.

Цього року претендентів на Нобеля миру був 351 номінант. Серед них – президент Володимир Зеленський та російський опозиціонер Олексій Навальний.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19353

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Темы: іран

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