Нова допомога від Великої Британії

Найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, десятки тисяч артилерійських снарядів, сотні одиниць протитанкової зброї тощо.

У зв'язку з цим Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив:

Масштаб і види обладнання, яке ми надаємо, свідчать про силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україну засобами для захисту від незаконного вторгнення Путіна❞.

Військова підтримка Сполученого Королівства з початку нової фази війни сягає £2,3 млрд та знаменує новий етап у підходах міжнародної спільноти, що дозволить Україні перейти до наступальних операцій.

Наступний етап нашої підтримки передбачає ще більш технологічні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати та інноваційне обладнання для радіоелектронної боротьби.

Ми також проводимо масштабні навчання для українських військових, взявши на себе зобов'язання підготувати до 10 тис. солдатів на території Британії.

Більше подробиць – в прес-релізі (англ.

#StandWithUkraine

British Embassy Kyiv

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»