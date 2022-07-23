Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:53
Просмотров: 164

Нова допомога від Великої Британії

Нова допомога від Великої Британії

Найближчими тижнями Велика Британія поставить Україні десятки артилерійських установок, сотні безпілотників, десятки тисяч артилерійських снарядів, сотні одиниць протитанкової зброї тощо.

У зв'язку з цим Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив:

Масштаб і види обладнання, яке ми надаємо, свідчать про силу нашої рішучості. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо Україну засобами для захисту від незаконного вторгнення Путіна❞.

Військова підтримка Сполученого Королівства з початку нової фази війни сягає £2,3 млрд та знаменує новий етап у підходах міжнародної спільноти, що дозволить Україні перейти до наступальних операцій.

Наступний етап нашої підтримки передбачає ще більш технологічні системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати та інноваційне обладнання для радіоелектронної боротьби.

Ми також проводимо масштабні навчання для українських військових, взявши на себе зобов'язання підготувати до 10 тис. солдатів на території Британії.

Більше подробиць – в прес-релізі (англ.

#StandWithUkraine

British Embassy Kyiv

Джерело: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Сегодня 11:44    76
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.07 орієнтовно
Сегодня 09:53    122
У Харкові росіяни знищили 30 Карсанів і десятки тролейбусів «денацифікували» (ФОТО)
Сегодня 09:33    195
Радник Байдена: США не готові постачати Україні далекобійні ракети для HIMARS
Сегодня 09:21    159
З активів рф та білорусі в Україні поліція вилучила продукції на 1,6 мільярда
Сегодня 09:08    127
Третья чеченская и другие признаки распада
Сегодня 08:41    226
Цілі путіна у війні коригуються щотижня
Сегодня 08:30    201
Харківська область: оперативна інформація станом на 08:00 23 липня 2022 року
Сегодня 08:23    150
Вранці 23 липня у Харкові близько 06:30 пролунали три вибухи.
Сегодня 08:09    320
россия направила почти 85% своих вооруженных сил на войну в Украину - CNN
Сегодня 08:09    149
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 