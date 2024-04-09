Нова система в’їзду-виїзду до ЄС

У жовтні 2024 року на кордонах ЄС може запрацювати нова система в’їзду-виїзду EES, яка суттєво змінить процедуру перетину кордону з Європейським Союзом і країнами Шенгену. Зміни торкнуться і громадян України. Павло Крачук в статті "Без штампів, але з відбитками. Як нова система в’їзду-виїзду змінить перетин кордону з ЄС" на ZN.UA. розповів, що зміниться для осіб, які залишаються за кордоном понад дозволений термін перебування.

Він нагадав, що чи не найпопулярніший спосіб незаконного перебування/працевлаштування іноземців у ЄС — це приїхати на законних підставах (безвіз, туристична віза тощо) і залишитися після того, як спливе термін дозволеного перебування (наприклад, 90 днів у межах безвізу чи термін візи). Перед пандемією та вторгненням росії в Україну на цьому попадалися щороку 20–40 тисяч наших співгромадян. Та, звісно, не тільки українці практикують цю тактику. Щороку в ЄС виявляють сотні тисяч неврегульованих мігрантів (понад 600 тисяч 2022 року), значна частина яких — саме ті, хто перевищив терміни перебування.

EES має покласти край або принаймні суттєво обмежити такі можливості.

По-перше, прикордонники більше не рахуватимуть днів за штампами в паспорті вручну, що унеможливить шанси "проскочити" на виїзді чи в’їзді, як і використання підроблених штампів.

По-друге (й це навіть суттєвіше), система автоматично відстежуватиме терміни перебування мандрівника в ЄС і вноситиме його/її імя у список порушників тієї ж миті, коли закінчиться термін перебування. Ба більше, доступ до цієї бази даних матимуть національні органи влади країн-членів ЄС/Шенгену, й це, напевно, головна зміна.

Якщо раніше порушників міграційного законодавства виявляли на виїзді або під час "рейдів" чи інших вибіркових заходів контролю, тепер країни-члени знатимуть про порушників, які можуть перебувати на їхній території, в режимі реального часу.

Джерело: https://t.me/znua_live/142589

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