Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:50
Просмотров: 183

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 15 червня

Нова зустріч у форматі Рамштайн запланована на 15 червня

На наступному засіданні "Рамштайн" обговорюватимемо з партнерами "літакову коаліцію", надання боєприпасів та відкриття хабів для ремонту військової техніки, — міністр оборони України Олексій Резніков.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", — повідомив Резніков.

Крім того, на засіданні контактної групи з оборони України обговорять посилення ППО, снарядів амуніції, артилерії.

"Наші пріоритети не змінилися. Ця війна — це війна ресурсів. Ресурсів — значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", — зазначив міністр.

Джерело: https://t.me/znua_live/97574

Фото: wikipedia.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти втратили "очі" у Криму
Сегодня 10:17    207
російка "wunderwaffe" не вирішила долю війни
Сегодня 10:03    198
Ядерные державы активно модернизируют арсеналы
Сегодня 09:38    181
Як розблокувати смартфон, якщо забули PIN-код: топ-5 способів
Сегодня 09:14    223
Західні компанії, що залишилися в Росії, заплатять понад $850 млн "податку на війну"
Сегодня 09:02    223
В Україні обстежили близько 63 тисяч укриттів
Сегодня 08:50    224
Харківщина. 12 червня
Сегодня 08:45    226
Страшна диверсія у мордорі (СКРІН)
Сегодня 08:44    302
АРБУЗОВ НЕ БУДЕТ
Сегодня 08:32    235
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:28    168
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 