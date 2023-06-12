Нова зустріч у форматі "Рамштайн" запланована на 15 червня

На наступному засіданні "Рамштайн" обговорюватимемо з партнерами "літакову коаліцію", надання боєприпасів та відкриття хабів для ремонту військової техніки, — міністр оборони України Олексій Резніков.

"В рамках засідання ми будемо обговорювати детальні речі "літакової коаліції". В даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система. Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", — повідомив Резніков.

Крім того, на засіданні контактної групи з оборони України обговорять посилення ППО, снарядів амуніції, артилерії.

"Наші пріоритети не змінилися. Ця війна — це війна ресурсів. Ресурсів — значить не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів з ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах", — зазначив міністр.

Джерело: https://t.me/znua_live/97574

Фото: wikipedia.org

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