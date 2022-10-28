Новина зі США. П‘ятниця, 28 жовтня, 9:00 EDT

CNN повідомляє з посиланням на джерела у Білому Домі, що пізніше сьогодні президент Байден схвалить новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.

Зброя та боєприпаси будуть передані Українів найкоротші терміни безпосередньо з баз Пентагону за процесом PDA - за розпорядженням президента про допомогу зброєю дружній державі у надзвичайній ситуації.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»