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Новина зі США. П‘ятниця, 28 жовтня, 9:00 EDT
CNN повідомляє з посиланням на джерела у Білому Домі, що пізніше сьогодні президент Байден схвалить новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.
Зброя та боєприпаси будуть передані Українів найкоротші терміни безпосередньо з баз Пентагону за процесом PDA - за розпорядженням президента про допомогу зброєю дружній державі у надзвичайній ситуації.
Слава Україні! Слава ЗСУ!
Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1