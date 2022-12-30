Новини однією строкою

● "Следующая Европейская война начнется в Украине" – карта, опубликованная в журнале Look. США, 14 марта 1939 года

● Ветер производит 112% потребности Дании в электроэнергии. Довольно ветрено.

● Судно Exemplar FSRU пришвартовалось в финском порту Инкоо и подключено к инфраструктуре. Тем самым, Финляндия получила полную независимость от поставок российского газа. Минус $800 млн в год.

- Если к этому прибавить потерю российского экспорта в Финляндию электроэнергии на $560 млн, угля на $120 млн угля, нефти и нефтепродуктов на $3,5 млрд и финских инвестиций в Россию на $7 млрд, получается красивая цифра в $12 млрд.

● Казахстан запросил у России дополнительную прокачку через нефтепровод Дружба 1,2 млн т нефти в Германию в 2023 году. Ответа пока нет. В крайнем случае, Казахстан может пригрозить заблокировать поставку российской нефти в Китай по маршруту Атасу-Алашанькоу (10 млн тонн в год)

● К концу 2023 года российский газ в Германии будет полностью замещён. В следующем году прибудут дополнительные плавающие газовые терминалы.

● Первый из 8 СПГ-танкеров, зафрахтованных польской ORLEN, отправился в свой первый рейс за партией СПГ из корейского Ульсана, где он был построен на верфи Hyundai Heavy. Каждый танкер может перевозить 100 млн кубиков газа (недельная потребность всех домохозяйств Польши).

● Швейцарский банк заморозил счета русского олигарха, диктатора Грузии Иванишвили - около 3 миллиардов долларов, предполагается, что это деньги Газпрома в качестве гонорара за захват Грузии.

● У Фінляндії з держустанов почали звільняти людей із громадянством РФ.

● «Газпром» в 2022 году экспортировал 100,9 млрд куб газа на ключевые рынки. Это минимальный показатель с 2000 года.

● Ожидается, что в 2023 году суммарный экспорт российского природного газа в страны дальнего зарубежья уйдет ниже 60 млрд м³. Это менее 30% от рекордного уровня 2018 года (201.9 млрд м³)

● В России в ноябре этого года произвели 1,8 млн тонн удобрений, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Всего за 11 месяцев 2022 года выпущено 21,4 млн тонн удобрений — это на 11,4% меньше, чем за январь-ноябрь 2021 года. Самый большой спад пришелся на калийные удобрения (-42%, Y/Y).

● Более 10 граждан россии арестованы косовскими властями в северном Косово по подозрению в ведении шпионско-диверсионной деятельности в пользу россии и Сербии на территории частично признанного государства.

● У Литві заморозили активи громадян і фірм із Росії та Білорусі вартістю понад 87 млн євро

● Власти Казахстана заявили о росте числа высококлассных технических специалистов и айтишников, которых до частичной мобилизации в России, был дефицит.

● Страны Европы импортируют в два раза больше газа, чем тратят. 24 декабря отбор газа составил 91 млн кубометров, а закачка выросла до 206 млн кубометров. Закачка превысила отбор впервые с начала отопительного сезона.

● Японские компании заключили соглашение с производителями сжиженного газа из Омана и США на среднесрочные и долгосрочной поставки газа. России как поставщику больше никто не доверяет.

● CША заказывают для новых 18 РСЗО HIMARS, которые передадут Украине, еще и автоматизированные системы управления огнем. Они позволяют собирать воедино информацию от разведки, пехоты, артиллерии, авиации и т.д. Это дает всеобщее понимание оперативной картины боев и огневой поддержки.

● SpaceX вывела на орбиту 54 спутника нового поколения Starlink. По данным профильных ресурсов, Starlink строит новые спутники Gen2, которые будут раздавать интернет напрямую на сотовые телефоны, без дополнительного оборудования.

● Казахстан готовится одобрить проект соглашения о транспортном коридоре «Европа – Кавказ – Азия» в обход России, – КазТАГ.

● Общая площадь солнечных панелей, необходимая для питания всего мира, Европы и Германии. Эта карта взята из диссертации Надин Мэй.

путін підписав закон про штрафи до 5 млн рублів або 5 років колонії за «осквєрнєніє гєоргієвскіх лєнт».

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»