Новости из США. Четверг, 28 апреля 2022

Главные новости дня

– Президент Джо Байден направил в Конгресс официальное обращение с просьбой принять закон о дополнении к государственному бюджету и выделении дополнительной помощи Украине на $33 миллиарда, в том числе $20.4 миллиарда на военную помощь, поставки оружия, $8.5 миллиардов – экономическая помощь бюджету Украины, $3 миллиарда – гуманитарная помощь.

- принятие Палатой Представителей вслед за Сенатом законопроекта S.3522 - Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 о поставках оружия Украине по программе ленд-лиза, который после подписания президентом станет законом.

* В обращении к Конгрессу президент предложил дополнить расходные статьи государственного бюджета на 2022 года следующими пунктами:

- Администрация запрашивает $20.4 миллиарда на дополнительную помощь в области безопасности и военную помощь Украине и на усилия США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с союзниками по НАТО и другими партнерами в регионе. Это включает, в частности:

$5 миллиардов дополнительных средств на поставки Украине оружия непосредственно со складов Пентагона по решению президента;

$6 миллиардов на закупку для Украины оружия у его производителей в рамках Ukraine Security Initiative - Инициативе по содействию безопасности Украины (принятой Конгрессом в 2019 году);

$4 миллиарда на программу Государственного департамента по финансированию военной помощи иностранным государствам (в рамках этой программы могут осуществляться как поставки оружия в Украину, так и оказываться другая разнообразная помощь в сфере безопасности, например, в оснащении полиции, в разминировании, в усилении кибербезопаскности и т.д.).

* Закон о ленд-лизе позволит президенту быстро принимать решения о значительных поставках оружия в Украину без необходимости согласовывать эти решения с Конгрессом. Механизм действия этого закона такой же, как аналогичного закона, принятого в марте 1941 года, по которому США поставляли оружие сначала Великобритании, а затем и ссср во время Второй Мировой войны. Lend-lease переводится с английского как долг-аренда. То есть речь идет о предоставлении оружия, оплачиваемого из американского бюджета, в долг или в аренду. Долг в данном случае – понятие относительное, поскольку Конгресс может впоследствии принять закон о том, чтобы этот долг простить.

* Чтобы отразить атмосферу и того, и другого сегодняшнего события, думаю, что лучше всего дать всем возможность прочитать выступление Джо Байдена в связи с его обращением к Конгрессу и выступление спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси перед голосованием по законопроекту о ленд-лизе для Украины.

* Президент Джо Байден:

«Здравствуйте. Доброе утро. Я только что подписал обращение в Конгресс о предоставлении критически важной помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине продолжать противостоять агрессии путина в очень поворотный момент.

Нам нужен этот законопроект, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу. И наши союзники по НАТО, наши партнеры по ЕС - они также заплатят свою справедливую долю расходов, но мы должны это сделать. Мы тоже должны внести свою лепту, возглавляя Альянс.

Эта борьба стоит недешево, но уступка агрессии будет стоить еще дороже, если мы позволим такой уступке случиться.

Мы либо должны поддерживать украинский народ, когда он защищает свою страну, либо стоим в стороне, пока русские продолжают свои зверства и агрессию в Украине.

Каждый день - каждый день украинцы платят цену, и цена, которую они платят - это их жизни, отданные в этой борьбу.

Поэтому нам необходимо предоставить им оружие, финансирование, боеприпасы и экономическую поддержку, чтобы их мужество и жертвы имели цель, чтобы они могли продолжать эту борьбу и делать то, что они делают.

Очень важно, чтобы это финансирование было одобрено и утверждено как можно быстрее.

Вы знаете, задолго до того, как Россия проиграла... (президент улыбнулся) начала свое жестокое вторжение, я ясно дал понять, как Соединенные Штаты будут реагировать. Я предсказал, что они вторгнутся, и они, конечно, вторглись.

Мы сказали, что не будем посылать американские войска воевать с российскими войсками в Украине, но мы предоставим мощную военную помощь и попытаемся объединить западный мир против агрессии России.

Я сказал, что введу мощные санкции против России и что мы разрушим этот миф о том, что они каким-то образом могут продолжать свои действия при бездействии остального мира; что мы развернем дополнительные силы для защиты территории НАТО, особенно на востоке, вдоль границ России и Беларуси.

Это именно то, что мы обещали сделать, и мы это сделали.

Но, несмотря на тревожную риторику, исходящую из Кремля, факты очевидны для всех. Мы не нападаем на Россию; мы помогаем Украине защитить себя от российской агрессии.

И так же, как путин решил начать это жестокое вторжение, он может сделать выбор, чтобы положить конец этому жестокому вторжению.

Россия - агрессор. Никаких «если», «и» или «но». Россия - агрессор. И мир должен призвать и будет призывать Россию к ответу.

Продолжающаяся агрессия России приводит к огромным человеческим жертвам.

Мы видели, как они оставляли после себя ужасающие свидетельства своих зверств и военных преступлений на территориях, которые они пытались контролировать.

И пока продолжаются нападения и зверства, мы будем продолжать оказывать военную помощь.

И я хотел бы отметить, в скобках: вы знаете, в эти выходные (в Белом Доме) состоится ужин в честь прессы. Подумайте о том, что сделала американская пресса - какое мужество потребовалось ей, чтобы оставаться в этих зонах боевых действий, какое мужество потребовалось ей, чтобы вести репортажи каждый день.

Я всегда уважал прессу, но я не могу выразить вам своего уважения, наблюдая за ними в этих зонах, где они находятся под огнем, рискуя собственной жизнью, чтобы убедиться, что мир услышит правду.

Представьте себе, если бы мы не получали эту информацию. Это был бы другой мир. Это были бы другие обстоятельства.

За последние два месяца Россия начала свое жестокое наступление и перебросила оружие в Украину, ни и мы перебросили оружие и оборудование в Украину с рекордной скоростью.

Благодаря предоставленной нами помощи российские войска были вынуждены отступить от Киева. Это не значит, что они не будут пытаться вернуться, но на данный момент они отступили.

Мы отправили тысячи противотанковых, противовоздушных ракет, вертолетов, беспилотников, гранатометов, пулеметов, винтовок, радарных систем, более 50 миллионов патронов. Только Соединенные Штаты предоставили 10 противотанковых систем на каждый российский танк, находящийся в Украине - 10 к 1.

Мы предоставляем Украине значительные и своевременные разведданные, чтобы помочь ей защититься от российского наступления.

И мы содействуем значительному потоку оружия и систем в Украину от наших союзников и партнеров по всему миру, включая танки, артиллерию и другое оружие.

Эта поддержка осуществляется с беспрецедентной скоростью.

Большая часть нового оружия, о котором мы объявили за последние две недели, уже доставлена в Украину, где оно может быть использовано непосредственно на поле боя.

Однако мы почти исчерпали то, что мы называем - модной фразой – «полномочия по выделению» (полномочия президента по выделению оружия со складов Пентагона на деньги, предусмотренные для этого в бюджете Конгрессом – И.А.) которые Конгресс разрешил Украине в двухпартийном законопроекте о бюджете в прошлом месяце. По сути, у нас закончились деньги.

И поэтому сегодня, чтобы поддержать Украину, которая продолжает сражаться, я направляю в Конгресс запрос на дополнительный бюджет.

Это позволит бесперебойно поставлять оружие и боеприпасы храбрым украинским бойцам и продолжать оказывать экономическую и гуманитарную помощь украинскому народу.

Это так называемое дополнительное финансирование направлено на удовлетворение потребностей украинских военных в предстоящие критические недели и месяцы. И это начало перехода к более долгосрочной помощи в сфере безопасности, которая поможет Украине сдерживать (агрессора) и продолжать защищаться от российской агрессии.

Эта помощь предоставит еще больше артиллерии, бронетехники, противотанковых систем, противовоздушных средств, которые до сих пор так эффективно использовались на поле боя украинскими воинами.

Этот пакет также содержит средства на столь необходимую гуманитарную помощь, а также продовольствие, воду, медикаменты, жилье и другую помощь украинцам, перемещенным в результате российской войны, и предоставит помощь тем украинцам, которые ищут убежище в других странах.

Это также поможет открыть школы и больницы. Это позволит выплачивать пенсии и социальную поддержку украинскому народу, чтобы у него было что-то - что-то в кармане. Это также обеспечит критически важные ресурсы для решения проблемы нехватки продовольствия по всему миру.

Украина является одним из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной продукции. Обычно она выращивает 10% всей пшеницы, которая поставляется по всему миру.

путин утверждает, что санкции препятствуют поступлению на рынок продовольствия из Украины и России - санкции, которые мы ввели против России. Это просто неправда.

Война путина, а не санкции, влияет на сбор урожая, производство продовольствия и нарушает транспортировку этого продовольствия по суше и морю в страны мира, которые в нем нуждаются.

Это финансирование поможет снизить рост цен на продовольствие, вызванный войной России в Украине, как внутри страны, так и за рубежом.

Это поможет поддержать американских фермеров, производящих больше таких культур, как пшеница и масличные, что хорошо для сельской Америки, хорошо для американского потребителя и хорошо для всего мира.

И этот дополнительный запрос будет использовать Закон о производстве оборонной продукции для расширения внутреннего производства и пополнения резервов критических материалов, таких как никель и литий, которые были нарушены войной путина в Украине и которые необходимы для производства всего - от оборонных систем до автомобилей.

И я надеюсь, что Конгресс быстро примет решение о финансировании. Я верю, что они это сделают.

Я хочу поблагодарить Конгресс - демократов и республиканцев - за их поддержку народа Украины.

На следующей неделе я буду в Алабаме, чтобы посетить завод компании Lockheed Martin, где производятся противотанковые ракеты Javelin, которые мы отправляем в Украину, и поблагодарить американских рабочих - поблагодарить их - за производство оружия, которое помогло остановить продвижение России на подступах к украинским городам, таких как Киев.

Их тяжелая работа сыграла решающую роль в обеспечении стратегического провала путина в Украине, и они должны знать, что мы это знаем.

В дополнение к этому дополнительному финансированию я также направляю в Конгресс комплексный пакет мер, которые усилят наши основные усилия по привлечению к ответственности российских олигархов и обеспечению того, чтобы мы конфисковали их незаконно нажитые доходы. Мы собираемся конфисковать их яхты, их роскошные дома и другие незаконно нажитые доходы путинской клептократии и клептократов. Это плохие парни.

Этот законодательный пакет укрепляет возможности наших правоохранительных органов по аресту имущества, связанного с российской клептократией.

Он создаст новые, ускоренные процедуры конфискации и ареста этого имущества. И это будет гарантировать, что, когда активы олигархов будут проданы, средства могут быть использованы непосредственно для возмещения ущерба, причиненного Россией, в ходе оказания помощи в строительстве Украины.

Кроме того, вчера Россия угрожала двум нашим союзникам прекращением поставок энергоносителей.

В то время как Америка прекратила весь импорт российского ископаемого топлива, некоторые европейские страны столкнулись с большими трудностями в сокращении зависимости от российского топлива.

Россия давно претендует на то, чтобы быть, цитирую, «надежным источником энергии» для всего мира.

Но ее действия доказывают, что энергия - это не просто товар, который Россия продает для удовлетворения потребностей других стран, а оружие, которое она будет использовать против тех, кто выступает против ее агрессии.

Поэтому позвольте мне четко заявить: мы не позволим России запугивать или шантажировать, чтобы избежать санкций. Мы не позволим им использовать свою нефть и газ, чтобы избежать последствий своей агрессии.

Мы работаем с другими странами - Кореей, Японией, Катаром и другими - чтобы поддержать наши усилия по оказанию помощи европейским союзникам, которым Россия угрожает газовым шантажом и другими способами удовлетворяет их энергетические потребности.

Агрессия не победит. Угрозы не победят.

Это еще одно напоминание о том, что Европе и всему миру необходимо переводить все больше и больше наших энергетических потребностей на чистую энергию.

В Соединенных Штатах мы делаем это прямо сейчас. В прошлом году мы развернули больше солнечных, ветряных и аккумуляторных батарей, чем в любой другой год в нашей истории – достаточных для того, чтобы обеспечить энергией 56 миллионов американских домов.

В начале этого месяца мы приняли меры по укреплению надежности наших ядерных энергетических установок, которые вырабатывают более половины нашей безуглеродной энергии. И мы только начинаем. Я смотрю на это как на серьезную проблему, но также и как на огромную возможность.

И наконец: все эти действия, которые мы предпринимаем, связаны с правдой, состоящей в том, что инвестиции в свободу и безопасность Украины - это не такая большая цена за наказание российской агрессии и за то, чтобы уменьшить риск будущих конфликтов.

Вы знаете, на протяжении всей нашей истории мы узнали, что когда диктаторы не платят цену за свою агрессию, они вызывают еще больший хаос и развязывают еще большую агрессию. Они продолжают наступать. И затраты, угрозы для Америки и всего мира продолжают расти.

Мы не можем позволить этому случиться.

Наше единство дома, наше единство с нашими союзниками и партнерами, наше единство с украинским народом посылает путину безошибочный сигнал: «Вам никогда не удастся доминировать в Украине».

Мы также не должны ослаблять бдительность в борьбе с COVID-19 дома и за рубежом. Вот почему я вновь призываю Конгресс принять меры в связи с моей просьбой о выделении $22.5 миллиардов на чрезвычайные нужды, чтобы американский народ мог продолжать защищаться от COVID-19.

Причина нашего успеха в прошлом заключается в том, что мне удалось наладить сотрудничество с производителями лекарств и заказать значительное количество необходимых нам материалов заранее, чтобы оказаться в первых рядах. Без дополнительного финансирования мы не сможем заранее заказать необходимое нам количество вакцин и рискуем потерять место в очереди на вакцины, направленные против нескольких вариантов (вируса).

У нас заканчиваются поставки терапевтических препаратов, таких как противовирусные таблетки, в которых мы отчаянно нуждаемся.

Без дополнительного финансирования мы не сможем приобрести жизненно важные лекарства для американского народа. Мы передали миру больше вакцин и лекарств, чем все остальные страны мира вместе взятые. Если США не сделают этого, никто другой не сделает этого.

Без дополнительного финансирования Соединенные Штаты не смогут помочь остановить распространение вируса по всему миру и перекрыть текущие источники нарушения цепочек поставок товаров.

Послушайте, давайте выполним обе эти важнейшие задачи. Никаких задержек, никаких отговорок, только действия сейчас. Прямо сейчас.

Спасибо всем. Спасибо.»

В ответ на вопрос об угрозах путина о «молниеносном ответе», если кто-то будет помогать Украине и о том, что по словам лаврова НАТО ведет прокси-войну с Россией в Украине, Джо Байден сказал:

«Это неправда. Но они (угрозы) беспокоят меня, потому что показывают отчаяние, которое испытывает Россия в связи с тем, что ей не удается сделать то, что она намеревалась сделать в первую очередь.

И поэтому, я думаю, что это скорее отражение не правды, а их неудачи. И поэтому, вместо того, чтобы сказать, что украинцы, оснащенные определенным потенциалом для сопротивления российским силам, делают это, они считают, что должны сказать своим людям, что Соединенные Штаты и все НАТО занимаются уничтожением российских войск и танков, и так далее.

Итак, это, во-первых, с их стороны оправдание их неудачи. Но во-вторых, это также, если они действительно это имеют в виду, никто не должен делать праздные комментарии о применении ядерного оружия или возможности того, что они его применят. Это безответственно».

* Спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси перед голосованием по законопроекту о ленд-лизе:

«В своем обращении «О положении дел в стране» в 1941 году президент Рузвельт объяснил, что сама демократия находится под прямой угрозой, причем не только в Европе, но и во всем мире. И он призвал Конгресс протянуть руку помощи нашим союзникам за рубежом: укрепить их оборону, чтобы они могли победить зло фашизма. Именно эта инициатива была принята всего два месяца спустя, что, несомненно, переломило ход Второй мировой войны. А программа Lend-Lease помогла союзникам одержать победу, которая сохранила обещание демократии для последующих поколений.

Сегодня мы видим отголосок той главы истории, когда кровожадный тиран стремится покорить своего соседа и уничтожить его демократию. И этот момент требует от нас обязательства ответных действий.

Закон о ленд-лизе 2022 года для защиты демократии в Украине возрождает эту важнейшую программу, отменяя требования, выполнение которых занимает время, касающиеся полномочий президента по отправке критически важных оборонительных ресурсов в Украину. Важно отметить, что пришло время действовать. Время очень важно, когда на кону стоят жизни людей. Тем самым мы даем возможность администрации действовать быстрее, чтобы укрепить силы безопасности Украины: дать им возможность отразить нападение российских захватчиков, защитить невинных гражданских лиц и сохранить их заветную демократию. Пока в Украине бушует война, важна каждая минута. Время пришло. Эти решительные действия могут означать разницу между спасенными и потерянными жизнями. В любой битве это может стать перевесом между победой и поражением».

«Но мы должны сделать больше. Готовясь к рассмотрению нового дополнительного бюджетного запроса президента, мы вместе с администрацией и нашими союзниками идем в ногу, чтобы изолировать Россию и разрушить ее экономику. От разрыва нормальных торговых отношений до запрета на импорт российских энергоносителей - наши решительные действия в Палате Представителей и Сенате сделали Россию слабее во всех отношениях. Кроме того, Палата Представителей предприняла первые шаги для судебного преследования российских военных преступников, чтобы виновные понесли ответственность за свои немыслимые, дьявольские злодеяния.

Позже сегодня, с благословения посольства Украины, мы откроем фотовыставку, на которой запечатлены многие из этих зверств. Мы приглашаем людей, наших членов Конгресса и их гостей. Эти наводящие скорбь фотографии показывают ужас и душевную боль от бессердечной агрессии России против Украины и служат важным напоминанием о нашем моральном долге продолжать принимать быстрые, решительные меры для оказания помощи.

Если вернуться к ленд-лизу, то после принятия исторического закона о ленд-лизе в марте 1941 года Франклин Делано Рузвельт воззвал к совести нашей страны, заявив: «Свет демократии должен гореть постоянно. Настало время, когда мы должны обеспечить топливо во все возрастающих количествах, чтобы поддерживать горение пламени».

«Наша задача сегодня, повторюсь, остается такой же, как и при первоначальном ленд-лизе. Не заблуждайтесь: Россия вторглась с заявленной целью положить конец свободе и самоуправлению в Украине. Однако украинский народ с невообразимым мужеством и решимостью отдает свои жизни за демократию - не только за свою собственную страну, но и за демократию во всем мире.

Речь идет о борьбе свободе против диктатуры. Демократии против автократии. Украинский народ ведет борьбу за всех нас. Мы должны помочь им.

Поэтому наш долг - почтить их героизм на переднем крае битвы за свободу, помогая подпитывать эту праведную борьбу. С бесконечным восхищением украинским народом и его руководством - президентом Зеленским, всеми, я не буду называть имен, всеми, у нас побывали многие из них - и с непреклонной решимостью поддерживать драгоценное пламя демократии, я призываю к решительному двухпартийному голосованию «за» этот жизненно важный закон».

«За» закон о ленд-лизе для Украины, ранее единогласно принятый Сентом, в Палате Представителей проголосовали 418 ее членов – все 221 демократ и 196 республиканцев. «Против» были 10 самых оголтелых ультраправых республиканских трампистов, таких как Гетц, Госар, Тэйлор-Грин, Перри. Еще три республиканца не голосовали.

Нужно сказать, что этот законопроект был принят в рекордно короткие сроки. Обычно законопроекты рассматриваются в Конгрессе месяцами, уходит много времени на согласование их версий между палатами, на поиск варианта, за который в Сенате проголосовали бы 60 сенаторов из 100 (необходимый минимум по правилу филибастера), что требует голосов представителей обеих партий.

Зло будет остановлено. И Добро победит. Иначе быть не может.

Сьогодні в Україні вирішується доля світу. І Україна переможе!

Слава Україні! Слава та низький уклін захисникам України!

Источник: facebook.com

Автор: Igor Aizenberg

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